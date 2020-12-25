Москва, 25 декабря, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Выпускники, не планирующие поступать в вузы после школы, будут обязаны сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике вместо ЕГЭ. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, которого цитирует телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе министерства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник на ЕГЭ

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«Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике», — цитирует Кравцова телеграм-канал.

По его словам, такой экзамен — «это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ».