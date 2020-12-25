Чертковский район, Ростовская область, 25 декабря, 2020, 14:53 — ИА Регнум. В Чертковском районе Ростовской области произошёл пожар, который унёс жизни двух малолетних детей. Ещё два ребёнка вместе с матерью удалось спасти. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 декабря.

ГУ МЧС России по Ростовской области В результате пожара погибли дети

Пожар вспыхнул в частном доме по переулку Школьному в селе Маньково-Калитвенское. К моменту прибытия пожарных расчётов огонь распространился на площади 35 кв. метров. После ликвидации огня в доме были обнаружены тела детей — двух девочек 2016 года рождения и 2019 года рождения. Два ребёнка 2017 года рождения и 2020 года рождения спасены. Вместе с матерью они госпитализированы.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в районе твердотопливной печи.