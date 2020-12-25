Москва, 25 декабря, 2020, 14:49 — ИА Регнум. В «Справедливой России» поддержали предложение ввести акциз для компаний при приеме на работу иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике и предложили распространить его на все предприятия, использующие труд мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Убежден, что необходимо распространить такие требования на все предприятия, использующие труд мигрантов», — заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он обратил внимание на то, что строителям и коммунальщикам очень удобно иметь бесправную рабочую силу, нанимать гастарбайтеров, которые еще и часть денег отдают «работодателям».

"А Минстрой им подыгрывает, призывая упростить въезд гастарбайтеров в Россию. Куда же еще дальше упрощать!» — рассуждает депутат.

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил в качестве меры поддержки граждан РФ на рынке труда ввести плату для предприятий, нанимающих иностранных работников под новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке.