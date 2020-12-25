Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», особый участок трассы с ароматом клубники, который блокирует запах перегретого битума, появился в Ленинградской области. Подробности об обновлении почти 19 км трассы станция Магнитная — поселок имени Морозова, которая соединяет часть Всеволожского района с Мурманским шоссе, сообщает сайт правительства региона.

Цитата bkdrf.ru Ленинградская область. Фрагмент трассы станция Магнитная — поселок имени Морозова

Было уложено 700 м особой асфальтобетонной смеси, в которую добавлен пищевой ароматизатор с ароматом клубники. Блокировать запах перегретого битума важно при работе в жилых зонах, чтобы не доставлять неудобств людям, считает подрядчик.

«Это один из самых больших дорожных ремонтов на региональных трассах Ленинградской области в этом году. Интенсивность движения транспорта на этой трассе растет ежегодно, после обновления она станет в полном смысле слова безопасной и качественной», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

После того, как местные жители и дорожники обсудили обустройство дополнительных остановок и организации водоотвода с проезжей части, общественники в ходе выездной инспекции проверили, как идет ремонт самого протяженного объекта нацпроекта в регионе.

Помимо замены асфальта дорожники частично меняют основание магистрали, где были выявлены так называемые слабые грунты (в данном случае торф). Из-за него участок у садоводства «Дунай» регулярно разрушался, что доставляло водителям значительные неудобства.

«Мы благодарны «Ленавтодору» за постоянную обратную связь и открытый диалог с автомобилистами. Видим, что за две недели здесь уже выполнен значительный объем работ, идет укладка верхнего слоя полотна. Дорога становится по-настоящему качественной и безопасной», — рассказал житель Морозовки, водитель «Скорой помощи» Андрей Калинцев.

Окончание ремонта намечено на конец июля. Объект обновляется досрочно: первоначально обновление дороги стояло в планах на 2023 год. После обращений автомобилистов и обследования трассы было принято решение о старте работ этим летом. Здесь применяется усиленный асфальтобетон. Такая смесь разрабатывается по методу объемного проектирования и подбирается под характеристики нагрузок и климата каждой магистрали, что позволит успешно противостоять образованию колейности при больших нагрузках на трассу в будущем.

Напомним, к концу 2024 года доля контрактов на осуществление дорожной деятельности по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», предусматривающих использование новых технологий, должна составить 40%, а доля контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, — 25%. Контролировать масштабную работу по реформированию отрасли призван Общеотраслевой центр компетенций (ОЦК), созданный на базе Российского дорожного научно-исследовательского института.

Согласно утверждённой в Ленинградской области программы ремонтов региональных трасс на 2022 год, которые пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», планируется обновить порядка 150 километров дорог.

Во Всеволожском районе этим летом уже отремонтирован подъезд к деревне Коккорево, началось обновление трассы между Сертолово и Агалатово и между Кудрово и деревней Старая.