Чебоксары, 25 декабря, 2020, 14:35 — ИА Регнум. В Чебоксарах в 2021 году планируется повысить плату за проезд в общественном транспорте. В случае прохождения соответствующей оценки стоимость билета в троллейбусах и автобусах вырастет уже с 1 января. В частности, в троллейбусе по транспортной карте цена может возрасти с нынешних 20 рублей до 22 рублей, в то время как в 2020 году экономически обоснованный тариф составляет 28—30 рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 декабря, заявил на пресс-конференции глава администрации чувашской столицы Алексей Ладыков.

Vk.com Алексей Ладыков. Скриншот трансляции с пресс-конференции

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Руководитель Чебоксар, отвечая на вопрос о планируемом повышении платы за проезд в общественном транспорте, сослался на то, что в последний раз цена повышалась в сентябре 2019 года.

«Смотрел социальные сети, где горожане, пассажиры, высказывают мнение, что из-за коронавируса, из-за того, что нет пассажиров, власти решили поднять цены за проезд. Это отчасти так. Отсутствие пассажиров компенсируется федеральным решением, где выделены средства на поддержку перевозчиков», — сказал сити-менеджер Чебоксар.

По его словам, МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» получило в качестве компенсационных выплат около 200 млн рублей, в том числе 160 млн рублей — из федерального бюджета. Алексей Ладыков заявил, что это позволило предприятию «держаться на плаву», хотя пассажиропоток в 2020 году снизился на 30%.

Глава администрации отметил, что при расчётах тарифов на 2021 год учитывали «оптимистичный сценарий и пассажиропоток на уровне 2019 года». Согласно проекту решения, стоимость проезда в троллейбусе власти предлагают повысить на 2 рубля при безналичной оплате, на 4 рубля — при оплате в салоне транспорта, тогда цена составит соответственно 22 и 26 рублей. В автобусах и маршрутках чиновники предлагают увеличить стоимость проезда на 2 рубля — соответственно до 23 и 27 рублей при наличной и безналичной оплате.

Алексей Ладыков также сообщил, что с учётом пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока в 2020 году экономически обоснованный тариф составил «28—30 рублей».

«Мы понимаем, что средств у граждан нет, и не готовы к такому резкому повышению. Но вынуждены рассматривать переход на рост тарифов. Решение окончательное не принято, но проект есть, он проходит оценку со стороны разных органов. Мы планировали с 1 января [повысить плату за проезд], если получим подтверждение правильности наших расчётов», — сказал сити-менеджер.