Пермь, 25 декабря, 2020, 14:34 — ИА Регнум. В Пермском крае школьники и студенты пяти городов смогут вернуться к очному обучению уже с 11 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM На уроке

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Речь идёт о Перми, Березниках, Кунгуре, Чайковском и Соликамске. К очному обучению вернутся учащиеся пятых, шестых, седьмых, восьмых и десятых классов, а также студенты средних профессиональных образовательных организаций. Сейчас они находятся на «дистанционке».

Также ограничения снимут для организаций дополнительного образования. Впрочем, в течение новогодних каникул чиновники обещают следить за эпидемиологической ситуацией, и если она будет вызывать тревогу, то оперштаб соберётся на внеплановое заседание и примет соответствующие решения.