Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 14:40 — ИА Регнум. В Петербурге определился генеральный подрядчик строительства «СКА Арены» — нового ледового стадиона в Московском районе на месте обрушенного в январе 2020 года СКК «Петербургский».

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Эскиз «СКА Арены»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, договор подписан между инвестором «СКА Арена» и группой компаний «ГОРКА». Строительные работы на площадке начнутся после получения положительного заключения Главгосэкспертизы, которое планируется к выдаче не позднее 20 января 2021 года.

«Для компании, проект в Петербурге один из приоритетных. Под стройку уже сформировано отдельное подразделение, и его специалисты размещаются на площадке. Это уникальная стройка, с большим количеством нестандартных задач, которые предстоит решить к установленным срокам», — заявил генеральный директор компании «ГОРКА» Алексей Сидоренков.

Напомним, новый стадион должен появиться в Петербурге к маю 2023 года, хоккейные матчи должны вмещать до 21 500 зрителей, концерты — до 23 000.

На прилегающей территории в 12 га собираются разбить тематический парк с открытой фестивальной зоной, различными спортивными площадками, беговыми и велосипедными дорожками, теннисными кортами и скейтпарком. Концессионное соглашение предполагало, что спорткомплекс будет стоить около 25 млрд рублей, из которых Петербург вложит 10 млрд из бюджета. Теперь в компании заявляют о 37 млрд рублей общего финансирования.

Как известно, ради создания территории вокруг нового спорткомплекса решено срубить 146 деревьев, а еще 111 — пересадить. Взамен обещают создать сквер с пятью тысячами деревьев и кустарников.