Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга официально подтвердил вину историка Олега Соколова в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, состоявшей с ним в близких отношениях. Это произошло во время оглашения приговора Соколову, передает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде

«Суд установил вину Соколова в совершении убийства», — зачитала судья.

Судья Юлия Максименко подробно перечислила действия подсудимого во время совершения им преступления. Она указала, что на допросе под видеозапись с использованием манекена Соколов смог детально рассказать о своих действиях в ночь на 8 ноября 2019 года — как и куда стрелял в свою жертву, как поступил с телом.

Судья указала, что на последующих допросах обвиняемый неоднократно заявлял, что совершил преступление в состоянии аффекта и якобы не помнит четко, что было. Напомним, экспертиза не подтвердила аффект у Соколова.

Кроме того, судья зачитала показания свидетелей и экспертиз, которые были проведены в рамках доследственной проверки, следствия и в ходе судебного разбирательства.

Оглашение приговора продолжается. Напомним, обвинение требует для Соколова 15 лет в колонии строгого режима.