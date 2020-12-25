Новый резидент ОЭЗ «Калуга» готов инвестировать 2 млрд рублей
Калуга, 25 декабря, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В Калужской области одобрена заявка от ООО «Компонент — А» на получение статуса резидента особой экономической зоны «Калуга». Общая сумма заявленных инвестиций по проекту составляет 2 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 100. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.
Компания «Компонент — А» планирует создать высокотехнологичное предприятие по производству алюминиевого литья мощностью 10 000 тонн в год с обучающим центром и конструкторским бюро. В рамках реализации проекта предполагается производство деталей для автомобилей, в том числе мелкосерийное производство сложных изделий. Завод построят на боровской площадке особой экономической зоны «Калуга». Планируемая дата запуска производства — январь 2022 года. В команде проекта — топ-менеджеры крупных металлургических компаний с опытом запуска и эффективного управления аналогичным производством.
Реализация проекта позволит увеличить инвестиционную активность в регионе, в том числе в машиностроительной отрасли, решить вопрос импортозамещения иностранных автокомпонентов и локализации производства автомобилей зарубежных марок на территории России.