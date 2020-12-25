Москва, 25 декабря, 2020, 14:07 — ИА Регнум. На американский или европейский чёрный пиар отвечатьнадо не аналогичными пиар-ходами, ауспешной вакцинацией большинства населения России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 декабря, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Е. Самарин. Mos.ru Вакцинация

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Как сообщалось ранее, в интервью ТАСС Захарова заявила, что уже произошла «политизация темы ковида» и «война вакцин уже идет». В западной прессе множество «слухов, домыслов, откровенной чуши» относительно российской вакцины, добавила она.

« Война вакцин» — это, конечно, отвратительно. Но не включаются ли в неё и российские пропагандисты, когда, например, в главных новостях на ведущем телеканале дают сюжет о том, как после неудачной вакцинации медсестра в США теряет сознание? Нашим гражданам это очень надо знать? Это что, повышает доверие к отечественной вакцине?

Не надо на американский или европейский чёрный пиар отвечать тем же. Ответить надо успешной вакцинацией большинства населения России. И ведь это уже осуществляется!

Ожидать, что в современных обстоятельствах обострённого противостояния между Западом и Россией в Европе и тем более в США будут давать объективную информацию о российских достижениях, не приходится. Но тем, кто будет принимать решение об использовании российских вакцин, эта публичная информация и не нужна: они будут основывать своё мнение на другом — как, скажем, это сделал глава правительства Венгрии Виктор Орбан. В конце концов, многие за рубежом будут платить за российские препараты деньги, и деньги немалые!

Одним словом, не стоит в данном случае российским пропагандистам набивать себе цену и требовать дополнительных, условно говоря, «боеприпасов» для «войны вакцин». Меньше болтовни и картинок, больше защищённых от ковида граждан!