Москва, 25 декабря, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о биометрических системах для идентификации клиентов банков, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

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Единая биометрическая система (ЕБС) получает статус государственной информационной системы, и с ее использованием можно будет оказывать не только весь перечень финансовых услуг, но и государственные услуги.

Биометрию можно будет сдать в МФЦ.

Прописывается, что отказ в использовании биометрических данных не может быть основанием для отказа в оказании услуг.