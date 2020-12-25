Ярославль, 25 декабря, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас считает, что транспортная реформа в городе станет «подарком» власти перед выборами в Госдуму России в 2021 году. Об этом Волончунас заявил на заседании рабочей группы в облдуме 24 декабря.

Duma.yar.ru Виктор Волончунас

«2021 год — это очень серьезный год. Все преобразования, которые мы готовы делать — это как раз предвыборные «подарки». В июле начнётся стоп-кран, начнётся вот эта перетурбация, а уже стартует выдвижение кандидатов, встречи с избирателями. В общем-то это весьма ответственный момент. То реформирование, которое вы задумали и делаете, — вы и нас втягиваете по полной программе», — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Бывший и.о. мэра Ярославля, депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин спросил, где мэрия найдёт деньги на компенсации транспортникам в случае ликвидации маршрутных такси и переходе на регулируемый тариф. Дело в том, что маршрутные такси не получают субсидий из бюджета. В случае замены их на общественный транспорт, городским властям придётся компенсировать разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Или же поднимать цену на проезд.

«Вы сказали про 111 миллионов на первый этап, то есть до июля 2021 года мы должны найти 111 миллионов. Я не помню, когда мы принимали бюджет, чтобы мы дополнительно в него заложили 111 миллионов. Откуда мы возьмем деньги? Каковы источники финансирования?», — спросил Малютин у начальника управления транспорта мэрии Сергея Волканевского.

«На сегодняшний день отчет по транспортной отрасли сформирован на первое полугодие, а на второе полугодие нужно будет формировать с учетом возможных дополнительных расходов. Но опять же мы, в том числе сейчас рассчитываем на планируемые доходы и такой существенной корректировки может не потребоваться», — ответил Сергей Волканевский.

Виктор Волончунас предупредил нынешние городские власти, что реформа в предложенном виде может вызвать скандал.

«Вот возникает один вопрос — больше 100 млн рублей затрат, которые вы взяли в 2021 году — откуда они взялись, почему? Когда мы вас слушали в думе, вы назвали цели и задачи, и говорили про эффективность. Про эффективность мы сегодня опять ничего не услышали. В рублях не слышно, в плане человеческих перевозок — а это то же удобство, качество, — одни только слова. Если так вы пойдете, и мы с вами пойдем в районы — мы получим отрицательный ответ от населения. А он будет потом в голосовании. Поэтому я хочу сказать: во-первых, надо готовиться лучше. Во-вторых, нужно слышать и вторую сторону, вы её не слышите сегодня. Вы ждете или какого-то скандала, а потом придется бегать и оправдываться», — сказал Виктор Волончунас.

Обсуждение транспортной реформы в Ярославле продолжается.