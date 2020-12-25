Подольск, Московская область, 25 декабря, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун приговорён к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передаёт 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Решение принял Подольский городской суд Подмосковья. Гособвинение просило приговорить обвиняемого к 20 годам лишения свободы, а также оштрафовать его на 50 млн рублей и взыскать 64 млн рублей.

По версии прокуратуры, Шестун создал 47 компаний, которые через близких лиц оставались ему подконтрольны. Эти фирмы получали земельные участки по низкой стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун был задержан и помещен под арест в июне 2018 года. Его обвинили сразу по четырём статьям УК РФ.

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Накануне Клинский городской суд Московской области признал бывшего главу района Александра Постриганя виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.