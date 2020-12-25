Москва, 25 декабря, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о регулировании социальных сетей и блокировке противоправного контента, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

(сс) TheDigitalWay Блокировка

Инициатива регламентирует понятие «социальная сеть» — это интернет-ресурс, предназначенный для распространения посредством созданных персональных страниц информации, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в РФ.

Роскомнадзор будет вести реестр соцсетей. В течение двух месяцев со дня включения информационного ресурса в реестр социальных сетей владелец социальной сети обязан обеспечить приведение правил использования социальной сети в соответствие с новыми требованиями.

С 1 февраля социальные сети будут самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Под противоправным контентом подразумевается контент с порнографией, пропагандой наркотиков, призывами к незаконным митингам, а также посты, выражающие «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ. Всего предлагается восемь позиций таких «запрещенных» тем, включая контент, представляющий общественную опасность. Блокировке подлежат и посты с матом.

Прописана процедура взаимодействия пользователей с операторами соцсетей и с Роскомнадзором. Соцсети обязаны в течение трех дней уведомлять пользователя социальной сети о принятых мерах по ограничению доступа к его информации. Пользователь может направить жалобу владельцу соцсети на блокировку его поста. В случае несогласия с ответом владельца социальной сети, пользователь вправе обратиться с заявлением в Роскомнадзор.