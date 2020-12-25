Москва, 25 декабря, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Опреснение воды для Крыма является крайним шагом, и власти пойдут на это лишь в том случае, если региону не хватит запасов воды. Об этом в ходе пресс-конференции заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Графская пристань. Севастополь, Крым

«Вёдем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение», — сказал Хуснуллин.

По его словам, процедура опреснения является наиболее дорогим решением, однако в случае, если властям не удастся найти запасов воды, придётся идти на это.

Хуснуллин подчеркнул, что власти уже нашли места для опреснительных установок, а также просчитали их стоимость и разработали предпроектное решение. Он подчеркнул, что на сегодняшний день идёт разведка и производится бурение скважин.