Москва, 25 декабря, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, который является ответом на цензуру иностранных интернет-платформ и соцсетей в отношении российских СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

(сс) Leon Bublitz YouTube

В качестве меры воздействия могут применяться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

Закон вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», отметил член Совфеда Алексей Пушков.

Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие норм подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter.

«Я бы не стал рассматривать катастрофический сценарий блокировки, закон дает инструментарий для реакции государства… Я считаю, что надо разработать систему штрафов», — отметил Пушков.

За несколько лет было около 200 блокировок российских СМИ на крупных интернет-платформах, напомнил он.

«Мы против того, чтобы законы Google имели преимущество в России», — добавил сенатор.