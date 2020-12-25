Москва, 25 декабря, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В России первые проекты комплексного развития территорий (КРТ), которые включают снос аварийных и ветхих домов, будут реализованы в городах-миллионниках в 2021 году, заявил 25 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

«Есть ряд регионов, которые совершенно точно будут использовать этот закон с момента его опубликования, — сказал он журналистам. — В основном это крупные, сильные регионы и города-миллионники, там это пойдёт сразу».

Он добавил, что это минимум «15−20 регионов, которые начнут работать с начала 2021 года». Что касается городов, то этот механизм реновации начнёт реализовываться в том числе в Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 25 декабря, Совет Федерации одобрил закон о комплексном развитии территорий в России.

Комплексное развитие поделено на четыре вида: жилая застройка, нежилая застройка, незастроенные территории, а также комплексное развитие по инициативе правообладателей. При этом устанавливаются исключения, прописывается, когда включение в программу комплексной застройки невозможно.

Читайте подробнее: Совфед одобрил закон о комплексной реновации центров городов России