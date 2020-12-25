Москва, 25 декабря, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Правительство согласно с идеей продления льготной ипотеки после июля 2021 года в ряде регионов. Об этом журналистам заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Недвижимость

«Мы понимаем, что программу надо продлевать, но в каком виде — детали доработаем. Может быть, в каких-то регионах, где не хватает сегодня возможностей [по строительству нового жилья], продлить», — сказал Хуснуллин.

По его словам, на возможность продления программы льготной ипотеки влияет целый ряд факторов, в числе которых — уровень доходов населения: в случае, если он упадет, правительство будет принимать дополнительные меры.

Хуснуллин также подтвердил информацию о том, что в ряде регионов, особенно в Москве, ипотека повлияла на рост цен на жильё.