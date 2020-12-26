Токио, 26 декабря, 2020, 05:34 — ИА Регнум. Япония не желает отказываться от проведения у себя Олимпиады, не состоявшейся в этом году. Как японцы планируют проведение спортивных состязаний в коронавирусных условиях, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпида. Токио

Денежные затраты не смогли запугать японских энтузиастов, несмотря на то, что на перенос Олимпиады на 2021 год потребуются немалые деньги. Часть этих средств уже выделена и включает в себя не только расходы, связанные с самой Олимпиадой, но и меры противодействия коронавирусной эпидемии. Но удастся ли Японии компенсировать уже затраченные $15,83 млрд — пока не ясно.

Ведь можно подготовить все меры безопасности, но они окажутся безрезультатными, если не получится убедить болельщиков. А сможет ли Япония зазвать к себе достаточно зрителей спортивных состязаний, чтобы окупить затраты, не говоря уже о том, чтобы заработать, зависит не только от «поведения» самого вируса. Читайте статью Анатолия Кошкина «Японцы опасаются Олимпиады в условиях пандемии».