Москва, 28 декабря, 2020, 04:34 — ИА Регнум.

Кто контролирует социальные сети, тот контролирует мир — или, по крайней мере, его огромную часть. Так, вероятно, можно теперь поправить старую максиму про владение информацией. К чему приведет управление массами через соцсети задумался обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

И победа, и последовавшее через четыре года поражение президента Дональда Трампа на выборах в США были результатом работы, проведенной в соцсетях. В случае проигрыша Трампа ситуация сложилась и вовсе парадоксальная: фейки о провалах его правления забили реальную информацию о достижениях американской экономики. Так что внимание власть предержащих к соцсетям абсолютно оправдано.

С другой стороны, не мешало бы попристальнее присмотреться к скандальным делам, связанным с недостаточно бережным отношением даже самых раскрученных соцсетей к личным данным пользователей или желанием их владельцев хапнуть бизнес-активов «не по чину». Последнее вылилось в желание Евросоюза вообще ограничить «особо крупные платформы» (Very Large Platforms) вроде «Фейсбука» специальными законами, чтобы сделать их прозрачными перед законом и этически корректными. Желание государства контролировать соцсети понятно и вытекает из всей истории последних лет. Но согласятся ли соцсети?

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