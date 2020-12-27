Балашиха, Московская область, 28 декабря, 2020, 02:55 — ИА Регнум. Хитрости и уловки продуктовых магазинов, казалось бы, давно на слуху — но пользоваться ими сети активно продолжают. О том, на какие уловки идут магазины и поставщики, чтобы продать тот иной товар, рассказывает и показывает фотокорреспондент ИА REGNUMНаталья Стрельцова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крупы в ассортименте

Вот, например, пакет с крупой. Мы привыкли думать, что в нем килограмм, и сравниваем цены, исходя из этого представления. А на деле вес продукта очень часто меньше, вопрос в том, насколько: и чтобы сравнить реальные цены, нам нужно провести ряд вычислений, сравнивая истинный вес продукта и его фактическую стоимость — а не воображаемую. Эта сама реальная цена и остается для многих загадкой.

Далее: чтобы цена казалась ниже, она пишется на копейку или на рубль ниже: не 100 рублей, и 99 ‑ и вот уже нам должно представляться, что товар стоит не 100, а «90 с чем-то». И ведь тоже — работает. Так что делать покупателю в поисках выгодных цен?

Смотрите фоторепортажНатальи Стрельцовой «Уловки в кризис: какими стали цены и продукты в Подмосковье — фоторепортаж».