Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В Петербурге в новогодние праздники будут введены дополнительные меры безопасности, а правоохранительные органы, пожарные, спасатели и другие специальные службы будут работать в усиленном режиме. Кроме того, в период с 31 декабря по 10 января будет организовано круглосуточное дежурство руководителей исполнительных органов государственной власти. Об этом сообщили 25 декабря в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина Росгвардии

В Смольном напомнили, что из-за пандемии большинство праздничных событий в Петербурге состоятся в онлайн-формате. Тем не менее, в городе усиливаются меры пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

«Пожарно-спасательный гарнизон будет приведен в состояние повышенной готовности. Общественный порядок и безопасность обеспечит полиция и Росгвардия», — заявили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Кроме того, в Петербурге будут усилены проверки соблюдения действующих ограничений, прежде всего, в заведениях общественного питания.

Как заявила глава комитета Ольга Аришина, «во время празднования не стоит забывать и об эпидемической безопасности».

Напомним, за 24 декабря в Петербурге зафиксирован 3751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 76 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлен 219 581 случай заражения. От COVID-19 скончались 7222 человека. Выздоровели 129 205 человек