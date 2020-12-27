Украинские бревна присоединятся к Европе первыми, а жители как-нибудь потом
Киев, 28 декабря, 2020, 01:27 — ИА Регнум. И в президентство Петра Порошенко на Украине случались полезные для самой Украины законодательные решения. Почему теперь попытка сохранить украинский лес была «пущена под откос», рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.
В 2015 году на Украине был введен 10-летний запрет на экспорт всей необработанной древесины. Нет, это не значило, что воровство леса с последующей отправкой ворованного в Европу прекратилось. Но масштабы бедствия удалось значительно сократить и, во всяком случае, воровство невозможно было поставить на промышленную основу.
Ведь то, что творилось с лесозаготовками на Украине до того, привело в ряде областей к настоящим экологическим катастрофам. Теперь же, в рамках торговых договоренностей с Евросоюзом, украинские запреты на торговлю сами оказываются под запретом. Не значит ли это, что короткая передышка, полученная украинскими лесами, скоро станет незаконной? Читайте статью Андрея Ганжи «Евросоюз лишает Украину лесов».