Киев, 28 декабря, 2020, 00:58 — ИА Регнум. Решение Венецианской комиссии по поводу Конституционного суда Украины не дало в обиду украинских судей, обвиненных в коррупции. Как развивались события и кем оказался в результате этой перепалки президент Украины Владимир Зеленский, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

В результате попытки президента Украины замахнуться на святое и обязать судей Конституционного суда Украины раскрывать данные о своих доходах, возник нешуточный скандал, разросшийся до масштабов конституционного кризиса. Для разрешения противоречий и поиска, кто прав, Зеленский обратился туда, куда уже давно стремится вся Украина, т. е. в Европу, а конкретно — в Венецианскую комиссию, рассматривающую отношения судей и правительств.

Поскольку «венецианцы» и сами были и остаются «из судейских», они и коллег своих украинских обижать отказались. Больше Зеленскому ждать помощи неоткуда, остается только делать вид, что и здесь он тоже победил. Читайте статью Андрея Ганжи «Украинский конституционный кризис: венецианская ухмылка».