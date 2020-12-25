Калуга, 25 декабря, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Мощный снегопад обрушился на Калужскую область 25 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, все коммунальные службы борются со снежной стихией. По технологии уборки автомобильных дорог первоочередная задача во время снегопада — это очистка улиц первой и второй категорий.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Коммунальные службы оперативно борются со снежной стихией

На улицах Калуги работает 105 единиц техники и 160 рабочих. С улиц уже вывезли свыше 240 куб. м. снега. Израсходовано 560 тонн пескосоляной смеси и 24 тонны реагента. Убирают снег и на сельских территориях в пригороде областного центра. Здесь уже израсходовали на борьбу со снегопадом 65 тонн пескосоляной смеси.

На территории области расположено 29 баз для хранения противогололедных материалов. Материалы заготовлены в необходимом объеме: соли более 12 тысяч тонн, песка порядка 100 тысяч куб. метров.

Для организации круглосуточного дежурства подготовлено 33 теплых стоянки для техники и 28 помещений для отдыха и обогрева водителей и дорожных рабочих. Работы будут продолжаться до устранения всех последствий снегопада.