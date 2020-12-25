Москва, 25 декабря, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о дифференцированной уголовной ответственности за клевету в том числе в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Максимальное наказание составит лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовный кодекс РФ дополняется квалификационными составами: за клевету в СМИ и интернете, включая соцсети, за клевету о наличии опасной болезни, отдельное наказание предусматривается за клевету с использованием служебного положения, а также за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления. Караться будет и клевета в отношении «множества индивидуально неопределенных лиц».

В Госдуме при обсуждении обратили внимание на то, что закон почти не коснется СМИ, так как средства массовой информации «чтут Уголовный кодекс» и санкции за клевету через СМИ уже давно действуют.

Предполагается, что закон защитит в том числе от кибербуллинга, полагают в Совфеде.