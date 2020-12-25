Москва, 25 декабря, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Предложение Трутнева взимать плату с компаний за иностранных работников актуально только для Дальнего Востока, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Андрей Грук ИА Красная Весна Золотой мост. Владивосток

«В ДФО работодатели нанимают иностранных рабочих, в первую очередь китайцев, за минимальные деньги, и таким образом лишаются работы граждане России.

Но это тоже не выход. Во-первых, есть законодательство, регулирующее квоты на мигрантов. И возникает вопрос: оно не работает на Дальнем Востоке?

Во-вторых, как администрировать этот сбор, если речь идет о нелегальных иностранных рабочих.

А если они легальные, то какие к работодателям претензии — они уже и так заплатили государству за право нанять иностранцев», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев выступил с инициативой: ввести акциз для компаний, которые на новых проектах на Дальнем Востоке и в Арктике трудоустраивают иностранцев.

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