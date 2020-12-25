Калуга, 25 декабря, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Двое 18-летних учащихся калужского колледжа признаны судом виновными в сбыте наркотиков и осуждены на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. На момент совершения преступлений осужденные являлись несовершеннолетними. Об этом 25 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что подростки получили от сбытчика около 60 порций наркотика. После этого молодые люди ездили по Калуге на автомобиле матери одного из них и распространяли «закладки» с наркотическим средством. При личном обыске задержанных подростков обнаружено 49 свертков, которые они не успели распространить, а также девять сделанных ими «закладок».

Правоохранители также нашли данные о месторасположении «закладок» которые задержанные хранили в своих мобильных телефонах.