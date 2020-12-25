Ульяновск, 25 декабря, 2020, 11:51 — ИА Регнум. У губернатора Ульяновской области Сергея Морозова подтвердилось заражение коронавирусом, так же у него диагностирована пневмония. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Инстаграмме».

Instagram.com Скриншот со страницы губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в «Инстаграмме»

"К сожалению, у меня коронавирус и пневмония. Сейчас очень переживаю за семью, потому что супруга тоже заболела коронавирусом. Надеюсь, что детей обойдёт болезнь стороной», — сообщил Сергей Морозов.

Он так же отметил, что планируется лечиться дома, соблюдя «строгие рекомендации наших замечательных врачей». При этом губернатор продолжает работать в удалённом режиме, «по мере сил» проводит совещания с министрами.

Сергей Морозов также поблагодарил жителей за поддержку после сообщения об ухудшении самочувствия. По его словам, он «впервые за многие годы был по-человечески до слёз растроган огромным количеством слов поддержки», выразив «слова такой же искренней благодарности».

«Не унываем, ведь настрой тоже влияет на выздоровление. Ещё раз спасибо всем за слова поддержки. Для меня это важно. Всем добра и здоровья!» — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря губернатор Сергей Морозов сообщил, что ушёл на дистанционный режим работы из-за плохого самочувствия: у него «температура поднялась, есть кашель». В тот же день был сдан тест на коронавирус.

Напомним, с начала пандемии коронавируса в Ульяновской области лабораторно подтверждено 34 622 случая заражения коронавирусом, выздоровели 31 576 человек, от COVID-19 умерли 452 пациента.