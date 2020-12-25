Москва, 25 декабря, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Жители российских регионов вовлечены в решение вопросов регионального значения. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации РФ заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Норман Роквелл. Мечтатель (фрагмент). 1921

«Вопросы вовлечения граждан в вопросы регионального значения находятся в общей компетенции ведомств. В качестве примеров я бы назвал реализацию нацпроектов — особенно что касается развития городской среды. Могу отметить тему реорганизации учреждений здравоохранения. То же касается вопросов развития школьного образования», — сказал Решетников.

По словам министра, в этом вопросе он ориентируется в большей степени «на свой бывший губернаторский опыт»: «Здесь, мне кажется, мы продвинулись».