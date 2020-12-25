Донецк, 25 декабря, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В 2020 году более 180 украинских силовиков дезертировали из рядов ВСУ. Об этом сообщили 25 декабря в пресс-службе Народной милиции ДНР.

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«За текущий год с позиций ВСУ в ОТГ «Восток» сбежали более 180 боевиков, из них 22 офицера», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наибольшее количество дезертиров зафиксировано в 56 и 57-й отдельных мотопехотных, а также 54-й механизированной бригадах ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в генштабе ВСУ сообщали о 49 убитых и более 330 раненных украинских силовиках в 2020 году.