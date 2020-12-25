Красноярск, 25 декабря, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил выплачивать семьям медиков, отдавшим жизнь в борьбе с эпидемией COVID-19, по миллиону рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Александ Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

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"Я понимаю, что никто и ничто не сможет восполнить родным утрату близкого человека. Жизнь бесценна. Однако хочется, чтобы семьи в таких ситуациях чувствовали поддержку, — подчеркнул Усс. — Поэтому я принял решение об учреждении дополнительной выплаты семьям врачей, отдавших жизнь в борьбе с эпидемией».

Он уточнил, что соответствующий закон будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание края в начале нового года. После его принятия родные получат по одному миллиону рублей из краевого бюджета. При этом закон будет иметь обратную силу. Что позволит получить выплаты семьям, в которых родные-врачи работали с пациентами с коронавирусной инфекцией и скончались от этого же заболевания в 2020 году.