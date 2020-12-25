Москва, 25 декабря, 2020, 11:30 — ИА Регнум. 24 декабря 2020 года прошел онлайн-семинар «Создание Советов Родителей в школах», организованный общественно-политическим движением «Объединение родителей» и партией «За правду». На нём был предоставлен чёткий алгоритм действий при создании Совета родителей, лидеры движения рассказали, как получить юридические и сопроводительные документы, а также о том, как выстроить взаимодействие с директорами школ и с главами местных Советов депутатов, какие сложности могут возникнуть при создании советов и как защититься от давления администрации школы и других муниципальных органов.

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Первый заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков напомнил участникам семинара о том, что с русскими людьми можно сотворить многое, но есть красная черта, за которую заходить нельзя. Эта черта — дети.

Он призвал родителей использовать единственный способ остановить машину цифрового и дистанционного образования — встать у неё на пути. Казаков обратил внимание, что в процессе обучения родители — самая ответственная и заинтересованная сторона, поэтому родительские Советы являются идеальной структурой для отстаивания своих прав. Он также акцентировал внимание на главной ценности, которую сегодня необходимо спасать, — психическом, физическом и духовном здоровье ребенка.

Председатель Родительского штаба партии «За правду» Михаил Богданов обозначил цель семинара как повышение уровня родительской квалификации и общественной грамотности.

Глава Совета депутатов Таганского района Москвы Илья Свиридов рассказал о том, что к нему обратились более 700 родителей Таганского района с просьбой рассмотреть проблему дистанционного образования на собрании Совета депутатов, на которое были приглашены и руководители общеобразовательных учреждений. К сожалению, ни один из директоров на заседание Совета не пришел.

Свиридов хотел бы предложить директорам школ провести опрос среди родителей и учителей по поводу проблем дистанционного образования, а также он готов отправить запрос в школы о статистике заболеваний учеников за последние три года.

Участник родительского движения «Родительский отпор» Марта Ентальцева сообщила о том, что на сайте https://родительскийотпор.рф/ выложены все документы, необходимые для отстаивания прав детей на очное образование.

Она напомнила, что электронные учебники и цифровые образовательные платформы не прошли необходимую экспертизу и психолого-педагогическую оценку, поэтому не могут быть использованы в качестве инструмента и формы обучения детей.

Ентальцева назвала одну из основных опасностей цифровой образовательной среды, навязываемой российским школьникам: среда самостоятельно, опираясь на технологию искусственного интеллекта (ИИ), определяет, что ребенку нужно знать и уметь, таким образом, учитель и родитель уходят из образовательного процесса, а ИИ принимает решения, касающиеся будущего ребенка. Кроме того, в будущем все данные электронных образовательных платформ будут доступны работодателю, который будет использовать их для принятия решения о приёме человека на работу.

Лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева обозначила актуальность проблемы внедрения цифровой среды в образование. Она считает, что сегодня вопрос возможности выбора будущего для детей встает особенно остро, особенно в связи с появлением такого документа, как «Хартия цифрового пути российской школы», написанной Российским Фондом фундаментальных исследований. В ней, в частности, провозглашается трансгуманистический подход, который заключается в том, что «личность человека расширена <…> калькулятором, автоматическим переводчиком, цифровым навигатором, доступом ко всемирной паутине и другими цифровыми средствами расширения разума, необычайно увеличивающими мощь человеческого мозга».

Она призвала родителей создать и представить свой план действий, свой проект образования, противоположный тому, что разработали и внедряют цифровизаторы образования.

Эксперт в области защиты семьи от ювенальной юстиции Элина Жгутова предложила найти способы юридически усилить Советы родителей, сделав их чем-то вроде попечительских советов при профсоюзах. Она также призвала всех неравнодушных граждан активно популяризовать Советы родителей.

Инна Гориславцева добавила, что в борьбе за свои права и права детей необходимо действовать в рамках закона либо влиять на изменение законов, которые не работают.

Она отметила тот факт, что с определённого момента триада педагог-родитель-ученик стала хромать, и осень 2020 года стала уникальным периодом с отлично сложившейся ситуацией, своего рода «прививкой от цифровой образовательной среды», в которую учеников и их родителей мягко и аккуратно вводили несколько лет. Но когда родители захотели изменить эту ситуацию, оказалось, что у них нет прав: исполнительная власть их попросту отобрала, решив за родителей, что лучше для их детей. Поэтому Совету родителей необходима сильная юридическая форма; для придания такой формы нужно выдвинуть со стороны общества серьезную законодательную инициативу.

Юрист общественно-политического движения «Объединение родителей» Мария Вакаринцева рассказала об алгоритме создания Совета школы: после принятия решения родителями о создании Совета необходимо уведомить об этом администрацию школы; с этого момента у администрации учебного заведения можно запрашивать документы, выражать мнение Совета, делать другие запросы.

Она с грустью отметила тот факт, что директор школы, как правило, — это эффективный менеджер, которому некогда думать о детях, и задача Совета — вернуть директоров к их прямым обязанностям.

В заключение Инна Гориславцева посоветовала всем родителям ознакомиться с инструкциями по созданию и работе Советов, прочитать Закон РФ «Об образовании» или хотя бы прочитать выдержки из него, которые «Объединение родителей» 25 декабря 2020 года выложит в своём телеграм-канале. Это позволит родителям при общении с администрацией школ уверенно доказывать свою правоту.