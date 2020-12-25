Москва, 25 декабря, 2020, 11:02 — ИА Регнум. В департаменте образования и науки города Москвы прокомментировали ИА REGNUM информацию, появившуюся в сети, о возможном выходе школьников столицы на очное обучение после новогодних каникул.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

«В соответствии с действующим указом мэра Москвы дистанционное обучение для 6−11-х классов в школах организовано до окончания второй четверти, в школах с модульным режимом обучения — до окончания третьего модуля. Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки. Как только ситуация начнёт улучшаться, старшеклассники сразу вернутся к очным занятиям в школе», — подчеркнули в департаменте.

Также в очередной раз отмечается, что дистанционная форма обучения в сложившейся эпидемиологической ситуации — это временная вынужденная мера, которая в первую очередь направлена на защиту здоровья детей, родителей, старших членов семей, педагогов и снижение уровня распространения коронавирусной инфекции.

«Благодаря такому своевременно принятому решению удалось сохранить тенденцию к снижению заболеваемости среди учеников и уберечь здоровье тысячам москвичей. Это позволяет говорить о том, что вводимые меры эффективны», — уточнили в департаменте.

Напомним, что ранее, 25 декабря, ТГ-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий Минпросвещения РФ, опубликовал информацию со ссылкой на информированные источники, что московские школьники уйдут с дистанционного формата обучения на очный сразу после новогодних каникул.

По данным источников ИА REGNUM, в предстоящие каникулы в школах Москвы проведут генеральную уборку.