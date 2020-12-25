Москва, 25 декабря, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о наказании за оскорбление, клевету, хамство, в том числе для чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря. Закон вступает в силу через 15 дней после опубликования.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Вводится наказание за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, повышенные санкции предусмотрены за оскорбление через СМИ.

Устанавливается административная ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) — до 150 тыс. рублей.

Одновременно устанавливается административная ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.