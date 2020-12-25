Москва, 25 декабря, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Сегодня, 25 декабря, в рождественский праздник в Америке и Европе — на основных биржах мира — не проводятся торги, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Поэтому внешние факторы, главным образом воздействующие на рубль, 25 декабря крайне ограниченно будут оказывать влияние на котировки.

Тем не менее, на азиатских фондовых биржах индексы с утра подрастают на 0,2−0,9%, что может быть воспринять позитивно и участниками торгов по рублю. Нефть накануне несколько подросла в цене до $51,40 за баррель нефти марки по Brent.

Общий позитивный настрой по рисковым активам сохраняется. Это поддерживает рубль, который 24 декабря укрепился до 73,90 руб./доллар.

Отсутствие внешних ориентиров для инвесторов сегодня способно проявиться в слабой волатильности котировок.

Кроме того, фактор окончания недели может вызвать закрытие позиций перед выходными., что будет некоторым драйвером к ослаблению российской валюты после двух дней роста.

Наиболее вероятный диапазон на день — 73,40−74,50 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара вернулся под отметку 74 рубля