Ярославль, 25 декабря, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В Ярославле в 2021 году не изменится плата за детские сады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля.

Детский сад в Ярославле

Обычно плата за детские сады повышалась ежегодно. Максимальный предел родительской платы устанавливается правительством региона на основании закона об образовании с учётом инфляции. С 1 января максимально возможный предел повышен. Например, для групп с пребыванием от 8 до 10 часов он вырос со 137 до 151 рубля в день. Но решение о росте платы принимают органы местной власти.

«Каждый год размер родительской платы в Ярославле повышался. В этом году, с учетом сложной ситуации, в которую попали многие родители, мы решили не поднимать родительскую плату. Она не изменится до 1 января 2022 года», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Другие районы и города области могут повысить родительскую плату в соответствии с новыми пределами, которые установили власти региона. Пока что в департаменте образования региона нет сведений о решениях, которые примут в других муниципальных образованиях.