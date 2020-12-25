Москва, 25 декабря, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о комплексном развитии территорий в России, в Минстрое не скрывают, что реновация коснется прежде всего центров городов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос хрущевки по программе реновации

Предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.

В ходе дискуссии глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о необходимости построить более 1 млрд кв. м жилья. При этом около 1 млрд кв. м жилья имеют возраст более 50 лет.

«Использование нового единого механизма комплексного развития будет способствовать застройке особенно центров городов и вовлечению в оборот территорий, которые были заняты промышленностью и сопутствующими производствами», — сообщил министр.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение в течение года мониторить реализацию закона.

Комплексное развитие поделено на четыре вида: жилая застройка, нежилая застройка, незастроенные территории, а также комплексное развитие по инициативе правообладателей. При этом устанавливаются исключения, прописывается, когда включение в программу комплексной застройки невозможно.

Закон содержит нормы, касающиеся возмещения ущерба при включении дома в комплексную застройку. Собственникам квартир в домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки, взамен освобождаемых ими жилых помещений предоставляется возмещение, включающее в себя рыночную стоимость жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на котором он расположен, с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику его изъятием, в том числе упущенную выгоду. По заявлению собственника ему предоставляется взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Кроме того, законом предусматривается обязательное выявление мнения жителей, как на стадии публичных слушаний (по ПЗЗ и ППТ), так и при включении в программу. Таким образом, граждане смогут высказывать свое мнение о программе на двух этапах. Более того, даже проголосовав за участие в программе, у дома будет фактически еще год на то, чтобы изменить свое решение и из программы выйти.

Для включения многоквартирного дома в границы комплексного развития территории необходимо провести собрание в соответствии с Жилищным кодексом РФ, проголосовать «за» должны не менее чем 2/3 собственников и нанимателей жилья от общего количества их голосов.

В Госдуме намерены проанализировать практику применения закона о реновации в регионах, для этого создавалась рабочая группа.