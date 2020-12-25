Зелёный ручей в Иркутске помог наказать нерадивых коммунальщиков
Иркутск, 25 декабря, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура по итогам проверки факта загрязнения ярко-зеленой жидкостью почвы и ручья в Иркутске, возбудила два административных дела в отношении руководителя МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, помимо того, что из системы теплоснабжения котельной данного предприятия произошел разлив технической воды, окрашенной специальным средством «Уранин А», который используется в целях определения утечек, предотвращения незаконных врезок, вскрыты многочисленные нарушения законодательства об охране окружающей среды, земельных норм, правил промышленной безопасности.
Что касается состава указанного красящего препарата, то, по словам следователей, он является безопасным для человека и экологии, в связи с чем, ущерб природе причинен не был.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ручей яркого зелёного цвета жильцы микрорайона Зелёный в Иркутске обнаружили в середине сентября 2020 года. Начальник местной котельной тогда пояснил, что в воду, подаваемую горожанам, специально добавили «Уранин А» — окрашивающее спецсредство, «чтобы найти, где население нелегально потребляет из тепловой сети горячую воду».
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