Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Зимние террасы ресторанов, которые разрешил Смольный на время новогодних праздников, могут навредить хлипкому здоровью петербуржцев. Об этом заявили 25 декабря в городском отделении политической партии «Коммунисты России».

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

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Руководитель отделения Сергей Малинкович скептически воспринял решение городских властей позволить ресторанам и кафе открыть зимние террасы в новогодние праздники на открытом воздухе — в качестве компенсации того, что залы общепита должны быть закрыты из-за коронавируса.

«В Петербурге всегда был очень своеобразный климат, о чем сложено немало песен. Зимой в городе очень холодно и ветрено и решение, предлагающее людям сидеть на зимних террасах ресторанов, выглядит очень странно. Люди будут простужаться и болеть!» — заявил Малинкович.

Вместо этого он предлагает все же позволить общепиту работу в залах — хотя бы до 19:00 или до 21:00. Чиновники и надзорные органы могли бы следить за заполняемостью залов ресторанов и кафе не более чем на 50%.

«Во многих ресторанах до сих пор не весь персонал носит маски, или носит их неправильно, или носит простые маски, а не респираторы, не измеряют температуру клиентам, вот за этим нужно следить! Может быть, за счет города поставить рестораторам оборудование по обеззараживанию воздуха, может быть, сформировать группы дружинников и попросить их присматривать за противоэпидемическими мерами в кафе, но открытые зимние террасы в нашем климате до добра не доведут, и малому бизнесу так не поможешь», — уверен Сергей Малинкович.

Напомним, ранее петербургские власти запретили общепиту работать с 30 декабря по 3 января. В иные дни с 25 декабря по 10 января залы кафе и ресторанов должны закрываться в 19:00 и открываться не ранее шести часов утра.