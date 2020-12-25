Калуга, 25 декабря, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Финальная сессия курса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Навыки цифрового мышления» для специалистов и руководителей органов исполнительной власти состоялась 24 декабря в калужском Центре современного образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский вручил выпускникам удостоверения о повышении квалификации, обратив особое внимание на умное использование цифровых технологий.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский вручил госслужащим удостоверения о повышении квалификации.

«Цифровые технологии — лишь инструмент, который позволяет решить задачи быстрее и качественнее. Но этот инструмент нельзя применить к устаревшим и неэффективным процессам, именно поэтому в основе цифровизации лежат изменения, которые должны быть инициированы самими ведомствами. Нам вместе предстоит пройти через эти изменения», — сказал Дмитрий Разумовский.

Курс «Навыки цифрового мышления» состоит из девяти модулей, пройдя которые госслужащие узнали об основных понятиях и стратегиях цифровой трансформации, в том числе в Калужской области, особенностях общения и деловой переписки в социальных сетях, а также о правилах безопасности в цифровом мире. Часть курса была посвящена освоению технологий креативного, критического и дизайн-мышления. Обучение проходило в форме мини-лекций, тренингов, деловых игр, индивидуальной и групповой работы.

Организаторами мероприятия выступили Центр современного образования и РАНХиГС. В качестве экспертов, также были приглашены специалисты из Яндекс и ВЦИОМ.