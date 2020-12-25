Москва, 25 декабря, 2020, 10:30 — ИА Регнум. До конца 2020 года средняя сумма ипотечного кредита вряд ли превысит психологический рубеж в 3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря сообщила пресс-служба бюро кредитных историй «Эквифакс».

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

"По итогам ноября средняя величина одного ипотечного кредита составила 2,9 млн рублей, снизившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Динамика в целом в течение года является положительной — за последние 12 месяцев показатель увеличился на 10,6%. Единственным негативным периодом для показателя был апрель текущего года, когда значение средней суммы кредита снизилось сразу более чем на 11% (с 2,78 до 2,47 млн рублей), что стало следствием введенных в стране эпидемиологических ограничений», — сообщили в бюро.

По их данным, до конца года вряд ли средняя сумма ипотечного кредита превысит психологический рубеж в 3 млн рублей.

«Так, например, в декабре 2019 года значение средней суммы ипотечного кредита практически не изменилось», — подчеркнули в «Эквифакс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за год просроченные обязательства жителей РФ по всем видам кредита выросли более чем на 100 млрд рублей и практически достигли уровня конца 2016 года.