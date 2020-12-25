Рязань, 25 декабря, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Результаты процессуальной проверки причин и обстоятельств ДТП с пассажирским автобусом Москва — Волгоград в Скопинском районе Рязанской области поставлены на контроль органами прокуратуры региона, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП. Зима

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На место происшествия выехала Скопинский межрайонный прокурор Ольга Ткачева. Она осуществляет координацию действий правоохранительных органов при проведении оперативно-следственных мероприятий. Результаты процессуальной проверки причин и обстоятельств аварии на особом контроле прокуратуры.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием.