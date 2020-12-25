В Ярославле открывается выставка легендарного кинооператора Мосягина
Ярославль, 25 декабря, 2020, 10:14 — ИА Регнум. В Ярославском художественном музее открывается выставка живописи Петра Мосягина — художника, фотографа и кинооператора первой половины XX века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.
Выставка открывает новые грани личности легендарного ярославца, одного из пионеров российского кинематографа. В Ярославском художественном музее хранится 23 картины художника, поступившие в дар от автора в 1923 году и от семьи художника в 1960-х годах. Они и представлены на выставке. Кроме того, на выставке транслируются сохранившиеся фильмы, снятые Мосягиным.
Пётр Мосягин родился в 1888 году в Ярославле в купеческой семье. Начальное образование получил дома, затем два года учился в гимназии, посещал занятия в Городских классах рисования, которые были открыты в Ярославле в 1896 году выпускником Строгановского училища Петром Романовским. С начала 20 века классы рисования устраивали ежегодные выставки. Помимо учеников, в них принимали участие знаменитые художники — Илья Репин, Аполлинарий Васнецов и другие. Подготовка в классах рисования была серьезной, что позволило Мосягину в 1906 году поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1910 году он покинул его. Вернувшись в Ярославль, Пётр Васильевич стал членом Ярославского художественного общества и экспонентом всех его выставок с 1910 по 1924 годы. О картинах художника неоднократно писала ярославская пресса. Пробовал себя художник и в книжной графике. В 1915 году Пётр Васильевич работал над иллюстрациями к сказке «Али Баба».
В Ярославле Мосягин начал профессионально занимался фотографией. Так, по поручению Ярославского губернского отдела народного просвещения он фотографировал жизнь детских колоний. В 1919 году под руководством И.А. Лазарева, который возглавлял фотосекцию Губернского отдела комитета государственный сооружений, Пётр Васильевич участвовал в съемках архитектурных памятников, пострадавших во время событий июля 1918 года. Эти фотографии стали документами, рассказывающими о трагической странице в истории Ярославля. Их значение трудно переоценить для последующего восстановления города.
Страстью Мосягина был и кинематограф. Кинофабрика в Ярославле, основанная предпринимателем Григорием Либкеном, действовала в 1913—1917 годах. Мосягин работал художником в масштабной исторической постановке Либкена «Стенька Разин». В этом богато костюмированном фильме в массовке было занято до тысячи человек. В Ярославле Мосягин снял как оператор более пятидесяти картин: «Цари биржи» (1916), по мотивам одноимённого романа Василия Немировича-Данченко; «Хозяин и работник» (1917) и другие. Под его руководством в советский период был выпущены фильмы о жизни детских колоний и ярославских беспризорниках. Большинство кинокартин, снятых в Ярославле, погибли во время пожара на киностудии во время подавления мятежа в июле 1918 года.
В 1923 году Пётр Мосягин уехал в Москву, где оставил занятие живописью и посвятил себя кинематографу. В столице Мосягин закончил киношколу (впоследствии ВГИК) и работал на разных киностудиях. В 1924 году Мосягин осуществил постановку и монтаж фильма «Был и стал» о ярославском хулигане Кольке Рыжике и его превращении из беспризорника в пионера и пламенного борца за революцию. Позднее он участвовал в съемках фильмов «Кинокарьера звонаря» (1927), «Без ключа» (1928), «Василисина победа» (1928), «Соперницы» (1929), «Приключения Аришки» (1929), «Тревожный день» (1931), «Пастух и царь» (1935).
Во время Великой Отечественной войны Мосягин работал режиссером-документалистом на вновь организованной киностудии «Воентехфильм» (Москва). Фронтовые киногруппы снимали материал для регулярных выпусков кинохроники о жизни тыла и событиях на фронте, создавали инструктивные и учебные фильмы для бойцов различных военных специальностей, врачей военно-полевых госпиталей. В апреле 1944 года Указом Президиума Верховного Совета П.В. Мосягин награжден Орденом Трудового Красного знамени.
В Ярославле сохранился дом Мосягиных. Он находится на пересечении улиц Свободы и Собинова.
Родной город и его окрестности были одной из ведущих тем в творчестве художника. На выставке представлены пейзажи с уголками ярославских и ростовских улиц и площадей, с уникальными памятниками архитектуры, такие как: «Из моего окна» (1912) «Ростовский кремль» (1910-е), «Сретенский пролом» (1913), «Ростовский кремль» (1910-е), «Угличская башня» (1919). Сохранились в нетронутом виде далеко не все места, увековеченные на его картинах. Многие пострадали или полностью уничтожены во время июльских событий 1918 года.
Мосягин писал много пейзажей этюдного характера: «Старый сарай» (1912), «Вечер» (1914), «Туча прошла» (1918), Этюд к картине «Ветрено» (1921) и др. Они отражают стремление автора наиболее полно запечатлеть состояние природы. Обращался он и к портрету, на выставке можно увидеть портрет «Ивана Артемьевича Лазарева» (1914).
Украшение выставки — портрет Петра Мосягина, написанный в 1914 году его старшим товарищем Михаилом Алексеевичем Владыкиным. Выставка начнёт работать 2 января 2021 года.