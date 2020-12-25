Варшава, 25 декабря, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Институт метеорологии и водного хозяйства Польши предостерегает водителей и пешеходов из трех регионов республики от поездок и прогулок без необходимости. Причиной стал гололед, который встречается на местных дорогах в ночные и утренние часы. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Метеорологи предупредили проживающих в южных регионах Польши — в Шлёнском, Малопольском и Подкарпатском воеводствах.

По их данным, в последние дни мокрые дорожные покрытия и тротуары замерзают в ночное и утреннее время после дождя, снегопада или мокрого снега, который идет в регионах в дневное время.

Текущее предупреждение первой степени опасности действует с 00 часов до 11 часов утра по местному времени. После этого, по прогнозам метеорологов, температура воздуха поднимется, что уничтожит гололед.