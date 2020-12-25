Москва, 25 декабря, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в сфере организованной трудовой миграции подписали первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов и заместитель начальника предприятия «Паспортно-визовый центр» при МВД России Петр Карповцев, сообщает агентство «Дунё».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Документ позволит упорядочить трудовую миграцию граждан Узбекистана. Планируется открыть офисы миграционных центров, которые позволят сократить время и затраты на оформление документов на выезд.

Отметим, узбекистанские эксперты среди прочих преимуществ вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз называют упрощение трудоустройства граждан республики в России.

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