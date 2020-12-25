Киев, 25 декабря, 2020, 09:32 — ИА Регнум. За минувшие стуки на Украине выявили 11 035 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 25 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Всего за сутки в стране были госпитализированы 2739 человек. Зафиксировано 186 летальных случаев, вызванных осложнениями болезни.

Наибольшее число заразившихся выявлено в Киеве и Одесской области — 1038 и 963 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 12 167 случаев заражения коронавирусом, 17 581 пациент скончался из-за последствий заражения.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, страна ведёт переговоры по поводу возможных поставок вакцины от коронавирусной инфекции из Китая.