Рязань, 25 декабря, 2020, 09:30 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом Москва — Волгоград в Рязанской области начали в СУ СК по региону, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе ведомства. Следователи в том числе дадут правовую оценку качеству оказания услуг по перевозке пассажиров и соответствию условий перевозки требованиям безопасности.

Ryazangov.ru ДТП на трассе Р-22 Скопинского района Рязанской области.

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На месте происшествия работают следователи, назначены необходимые судебные экспертизы. В результате ДТП погибли трое пассажиров и водитель, 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте от семи до 17 лет, госпитализированы в Скопинскую районную больницу. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку качеству оказания услуг по перевозке пассажиров и соответствию условий перевозки требованиям безопасности.

Рейсовый автобус с 26 пассажирами попал в аварию 25 декабря около 03:00 на 248-м километре автодороги Р-22 «Каспий».