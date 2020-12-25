Нальчик, 25 декабря, 2020, 09:25 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии вновь продлен режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше. Указом главы республики Казбека Кокова новый срок ограничений для пенсионеров из-за коронавируса — до 24 января.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Самоизоляция пожилых людей

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Помимо возрастных граждан, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции людям с серьезными хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Напомним, в Кабардино-Балкарии в последние недели ежедневно выявляется около 100 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 15 106 человек. Скончались от COVID-19 254 человека.

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