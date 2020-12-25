Стройкомплекс Москвы подвел итоги работы в 2020 году
Москва, 25 декабря, 2020, 09:25 — ИА Регнум. В сложный период пандемии коронавируса в 2020 году Стройкомплекс Москвы сумел стать локомотивом роста для отечественной экономики, сообщается на сайте ведомства.
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Буквально за месяц (34 дня) в Новой Москве был построен госпиталь для борьбы с пандемией. В августе опубликован график переселения жителей по реновации. Все участники программы переедут в новое жилье до конца 2032 года.
В 2020 году пандемия не остановила строительство новых станций и линий. Миллионы москвичей получили метро в шаговой доступности от дома. Построено более 115 км дорог и реконструировано 15 железнодорожных станций.
Как ранее ИА REGNUM сообщало, мэр Москвы Сергей Собянин в январе 2020 года назначил Андрея Бочкарева главой Стройкомплекса после перехода в правительство России Марата Хуснуллина.
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